Potsdam (dpa) - An ihren ersten Drehtag denken beide mit Schaudern zurück. Zehn Jahre später gehören Anne Menden (29) und Jörn Schlönvoigt (28) zu den bekanntesten Gesichtern vom RTL-Dauerbrenner "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" ("GZSZ") - und denken nicht an Ausstieg.

"Ich kann mir vorstellen, auch die nächsten zehn Jahre zu bleiben", sagte Schlönvoigt der Nachrichtenagentur dpa. Auch seine Serien-Schwester hofft, noch lange am Set in Potsdam vor der Kamera stehen zu können. Am 1. Dezember 2004 waren die beiden zum ersten Mal als Zwillinge Emily und Philip Höfer auf dem Bildschirm zu sehen. Seitdem haben die beiden viele Höhen und Tiefen überstanden.

"Ich kann nur hoffen, dass die Rolle so spannend bleibt", sagte Menden. Ausgerechnet an ihrem Geburtstag stand die heute 29-Jährige im Oktober vor zehn Jahren erstmals vor der Kamera. "Ich war super aufgeregt und habe die erste Szene prompt vermasselt", schilderte sie. Auch Schlönvoigt war alles andere als gut drauf: "Ich hatte zwei Wochen lang den Text gelernt. Trotzdem war mir ganz mulmig. Und dann war ich auch noch krank und hatte Fieber."

Inzwischen ist Menden ihre Serien-Figur Emily "eine gute Freundin geworden". Schlönvoigt geht noch weiter: "Ich habe der Rolle viele persönliche Sachen von mir gegeben." Auch bei der Berufswahl habe er mitreden können: "Es war mein Wunsch, Arzt zu werden - und nun bin ich der Serienarzt."

