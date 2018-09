Berlin (dpa) - Die Musiker Campino und Bob Geldof haben mit Unverständnis auf Kritik an ihrem Benefiz-Song für die Ebola-Hilfe reagiert. Es sei zynisch, dass sie sich jetzt derart rechtfertigen müssten. Sie hätten ein Lied aufgenommen, mit dessen Einnahmen sie angesichts der wachsenden Ebola-Bedrohung etwas unternehmen wollten, sagte der Sänger der Toten Hosen der "Welt am Sonntag". Kritiker hatten Geldof unter anderem vorgeworfen, mit der Neuauflage des Band-Aid-Hilfsprojekts auch sich selbst wieder in die Öffentlichkeit rücken zu wollen.

