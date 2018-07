Mainz (dpa) - In Mainz ist am Mittag eine 500-Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Laut Polizei verlief alles ohne Probleme. Die Sperrungen wurden wieder aufgehoben. Rund 8500 Menschen hatten am Morgen ihre Wohnungen verlassen müssen. Auch in Dortmund sollte heute eine Luftmine mit 1,5 Tonnen Sprengstoff unschädlich gemacht werden.

