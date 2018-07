Genf (AFP) In der Schweiz hat am Sonntag eine Abstimmung über drei Volksinitiativen begonnen. Die Vereinigung Umwelt und Bevölkerung (Ecopop) will erreichen, dass die Zuwanderung von Ausländern auf 0,2 Prozent der ständigen Schweizer Bevölkerung begrenzt wird - das entspräche rund 16.000 Einwandern im Jahr. Die Initiative führt als Begründung eine "Überforderung der Natur" durch die "Überbevölkerung" an. Die Schweizer Regierung ist dagegen. Sie befürchtet, dass der Schweizer Wirtschaft nicht mehr genügend qualifizierte Arbeitskräfte zur Verfügung stehen würden.

