Mendoza (SID) - Die deutschen Hockey-Frauen haben zum Auftakt der Champions Trophy in Argentinien eine knappe Niederlage gegen den Gastgeber kassiert. In Mendoza unterlag das Team von Bundestrainer Jamilon Mülders trotz einiger guter Gelegenheiten mit 0:1 (0:0). Den einzigen Treffer der Partie erzielte Florencia Habif (52.), die nach einer Strafecke für die Gastgeberinnen abstaubte.

Mülders haderte nach dem Spiel mit der mangelnden Chancenverwertung. "Wir hätten über unsere sechs Ecken zumindest einen Punkt holen müssen, aber die waren heute nicht gut genug. Daran müssen wir arbeiten", so der Trainer. Das Turnier in Argentinien dient als Gradmesser für das World-League-Halbfinalturnier vom 10. bis 21. Juni 2015 in Valencia, bei dem Tickets für die Olympischen Spiele 2016 in Rio vergeben werden.

In den weiteren Gruppenspielen trifft die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) am Sonntag auf England (20.30 Uhr/Sport1) und am Dienstag auf Vizeweltmeister Australien (17.00 Uhr/Sport1).