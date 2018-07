Mendoza (SID) - Die deutschen Hockey-Frauen haben bei der Champions Trophy in Argentinien ihren ersten Punkt eingefahren. In Mendoza kam das Team von Bundestrainer Jamilon Mülders am Sonntag gegen England zu einem 1:1 (1:0). Kristina Hillmann (22.) hatte die deutsche Mannschaft in Führung gebracht, Ellie Watton (40.) erzielte den Ausgleich. Torhüterin Kristina Reynolds rettete der Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) mit einem parierten Siebenmeter kurz vor Schluss das Remis.

"Es war wirklich ein Hin und Her. Es ist ein bisschen unglücklich gelaufen. Mit dem Ergebnis bin ich nicht glücklich, wir haben auf Sieg gespielt", sagte Spielführerin Julia Müller.

In einem ausgeglichenen Duell leistete sich die deutsche Mannschaft viele kleine Fehler und lud die Engländerinnen immer wieder zu Möglichkeiten ein. In den Schlussminuten wurde das deutsche Team von England stark unter Druck gesetzt, hielt diesem aber vor allem dank Reynolds stand. Die Torfrau wehrte den strittigen Strafstoß mit einem starken Reflex ab.

Das Turnier in Argentinien dient als Gradmesser für das World-League-Halbfinalturnier vom 10. bis 21. Juni 2015 in Valencia, bei dem Tickets für die Olympischen Spiele 2016 in Rio vergeben werden. Im letzten Gruppenspiel trifft die DHB-Auswahl am Dienstag auf Vizeweltmeister Australien (17.00 Uhr/Sport1).