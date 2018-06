Stuttgart (SID) - Nach acht Jahren in Mannheim wechselt die Olympiazehnte Elisabeth Seitz mit Beginn des Jahres 2015 ins Kunstturnforum Stuttgart. Dies gab die 21-Jährige am Sonntag vor der Weltcup-Entscheidung der Männer beim DTB-Pokal in der baden-württembergischen Landeshauptstadt bekannt.

"Ich denke, dass durch diesen Standortwechsel neue Impulse gesetzt werden können", sagte die derzeit am linken Fuß verletzte Sportsoldatin. Ungeachtet der geographischen Neuorientierung wird Seitz national weiterhin für die TG Mannheim an die Geräte gehen.