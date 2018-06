Stuttgart (SID) - Die schwäbische Metropole Stuttgart muss sich bei der ihrer Bewerbung um die Kunstturn-Weltmeisterschaften 2019 bislang drei Gegenkandidaten erwehren. Interesse an der Ausrichtung dieser Welttitelkämpfe haben auch Rotterdam, Orlando und Perth bekundet.

Die baden-württembergische Landeshauptstadt war bereits 1989 und 2007 WM-Gastgeber. 2015 findet das Weltchampionat der Gerätartisten in Glasgow statt, 2017 in Montreal und 2018 in Doha/Katar. Der Weltverband FIG entscheidet über 2019 Mitte Mai 2015 in Melbourne.