Frankfurt/Main (dpa) - Trotz des neuen Pilotenstreiks will die Lufthansa am Montag alle geplanten Langstrecken fliegen. Die Pilotengewerkschaft Cockpit will ihren Ausstand am Montag um 12.00 Uhr mit Mittel- und Kurzstreckenflügen beginnen und Dienstagfrüh auf Langstrecke und Fracht ausweiten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.