Washington (AFP) Ein vor vier Jahren in den USA verschwundener Junge ist im Haus seines Vaters wiedergefunden worden. Die Behörden nahmen in Jonesboro bei Atlanta im Bundesstaat Georgia fünf Menschen fest, unter anderem den Vater und die Stiefmutter des Jungen, wie der Lokalsender WXIA berichtete. Auf Videobildern war zu sehen, wie sich der 13-Jährige und seine Mutter bei ihrem Wiedersehen am Samstag unter Tränen umarmten.

