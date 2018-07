Kuusamo (SID) - Japans Skisprung-Ikone Noriaki Kasai wird immer mehr zu einem biologischen Wunder. Mit seinem Sieg am Samstag im finnischen Kuusamo baute Kasai seinen Altersrekord aus und steht nun mit 42 Jahren und 176 Tagen als ältester Weltcup-Gewinner in den Geschichtsbüchern.

"Es ist einfach überraschend und unglaublich", sagte der ebenso höfliche wie zurückhaltende Athlet aus dem nordjapanischen Shimokawa. Ein Erfolgsgeheimnis gebe es nicht: "Ich habe einfach nur Vertrauen in mich selbst, mentale Stärke, einen guten Sprungstil und viel Erfahrung." Kasai hatte bei den Olympischen Spielen in Sotschi Silber von der Großschanze und Bronze mit dem japanischen Team gewonnen.

Der Erfolg im Nordosten Finnland musste sich Kasai mit dem punktgleichen viermaligen Olympasieger Simon Ammann (Schweiz) teilen, der selbst mit 33 Jahren schon zu den ältesten Springern im Feld gehört. Die beiden Sieger brachten es zusammen auf 75 Lebensjahre.

"Das Bild von dieser Siegerehrung wird als eines der wenigen Platz an meiner Wohnzimmerwand finden", sagte Ammann. Der drittplatzierte Severin Freund war mit seinen 26 Jahren geradezu ein Jungspund.

Kasai, der seit seinem Weltcup-Debüt im Dezember 1988 17 Siege und 52 Podestplatzierungen verbuchte, hat noch lange nicht genug, will 2018 in Pyeongchang seine achten Olympischen Spiele bestreiten und auf dem Weg dahin bei der WM im kommenden Februar für Furore sorgen: "Ich war noch nie Skisprung-Weltmeister. Also ist das natürlich mein großes Saisonziel."