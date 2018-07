Innsbruck (SID) - Rodel-Olympiasieger Felix Loch hat nach seinem Sieg zum Weltcup-Auftakt auch das erste Sprint-Rennen im Einsitzer der Männer für sich entschieden. In Innsbruck-Igls setzte sich der 25-Jährige vom RC Berchtesgaden erneut vor dem Südtiroler Dominik Fischnaller durch, Dritter wurde dessen Cousin Kevin Fischnaller.

Vize-Weltmeister Andi Langenhan (Zella-Mehlis) musste sich als zweitbester Deutscher mit Rang sechs vor Julian von Schleinitz (Königssee) begnügen. Florian Berkes (Suhl) landete auf Platz 13.

Die Rennen des Sprint-Weltcups bilden in dieser Saison bei drei Weltcup-Stationen den Abschluss des Wochenendes und fließen in die Gesamtwertungen ein. Die Entscheidung fällt dabei in nur einem Lauf, die Zeitmessung beginnt mit fliegendem Start frühestens 100 Meter nach dem Startbock. Startberechtigt sind lediglich die ersten 15 der jeweiligen Weltcup-Wertung.