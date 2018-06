Sydney (AFP) Angesichts des Klimawandels und der hohen Kohlendioxidemissionen seines Landes hat sich Australiens Premierminister Tony Abbott offen für einen Einstieg in die Atomkraft gezeigt. Er habe bereits mehrfach angemerkt, dass er in dieser Hinsicht "keine theologischen Bedenken" habe, sagte Abbott am Montag. Wenn Australien seine Emissionen signifikant senken wolle, könne die Atomkraft als "einziger erwiesenermaßen emissionsfreier Weg der Energiegewinnung" in Betracht gezogen werden.

