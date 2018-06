Hongkong (AFP) In Hongkong sind drei Demokratie-Aktivisten in den Hungerstreik getreten, um Verhandlungen mit den Behörden zu erzwingen. Im sozialen Netzwerk Facebook erklärten Joshua Wong und zwei Studentenführerinnen am Montag: "In diesen wirren Zeiten gibt es eine Pflicht. Heute sind wir gewillt, den Preis zu zahlen, die Verantwortung zu übernehmen." Den Hungerstreik hatten sie zuvor vor Demonstranten in einem Protestcamp in der chinesischen Sonderverwahltungszone angekündigt.

