Peking (AFP) In China ist ein tibetischer Sänger zu vier Jahren Haft verurteilt worden, der bei Konzerten für die tibetische Sprache warb. Der 39-jährige Popmusiker Kalsang Yarphel sei am Donnerstag von einem Gericht in der südwestlichen Provinz Sichuan verurteilt worden, berichtete die in Indien ansässige exiltibetische Nachrichtenseite Phayul.com am Sonntag. Es war demnach unklar, was ihm genau vorgeworfen wurde. Auch ein weiterer Musiker von Yarphels Gruppe wurde laut der Nachichtenseite zu zwei Jahren Haft verurteilt.

