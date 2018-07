Peking (AFP) Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat China anlässlich des Welt-Aids-Tags zum Handeln gegen das HI-Virus aufgerufen. China müsse "noch weit mehr tun", um die Verbreitung der Krankheit zu verhindern und die Versorgung der Infizierten zu verbessern, schrieb der WHO-Landesvertreter Bernhard Schwartländer in einem Beitrag für die staatliche Zeitung "China Daily" vom Montag. Die Regierung hatte am Sonntag erklärt, dass sich seit der Entdeckung von HIV im Jahr 1985 bis Oktober 497.000 Menschen mit dem Virus infiziert hätten.

