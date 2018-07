Paris (AFP) Aids-Tests für zu Hause sollen in Frankreich ab dem kommenden Sommer in Apotheken verkauft werden. "Die Selbsttests werden ab dem 1. Juli 2015 in Apotheken erhältlich sein", sagte Gesundheitsministerin Marisol Touraine am Montag, dem Welt-Aids-Tag, in Paris. Die Tests, die eine HIV-Infektion in weniger als einer halben Stunde nachweisen, sollten auch Aidshilfe-Gruppen zur Verfügung gestellt werden.

