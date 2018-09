Berlin (AFP) Die Bundesregierung prüft ein schärferes Vorgehen gegen Geheimnisverrat. In den vergangenen Wochen habe es "immer wieder Situationen gegeben, in denen Dokumente, die eigentlich nur an bestimmte vorgesehene Gremien gehen sollten, auch an die Öffentlichkeit gelangt sind", sagte Vizeregierungssprecherin Christiane Wirtz am Montag in Berlin. Die Bundesregierung prüfe deshalb im Moment, wie der Umgang mit solchen vertraulichen Dokumenten "optimiert" werden könne.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.