Bochum (AFP) Die Immobilienfirmen Deutsche Annington und Gagfah wollen zum größten Mietwohnungsanbieter auf dem deutschen Markt verschmelzen. Die Führungsgremien beider Firmen hätten sich in einem Grundsatzbeschluss für den Zusammenschluss ausgesprochen, teilten sie am Montag in Bochum und Luxemburg mit. Kommt die geplante Fusion zustande, würde demnach ein Unternehmen mit rund 350.000 Wohneinheiten im Wert von 21 Milliarden Euro entstehen.

