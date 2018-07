Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat weitere Anstrengungen angemahnt, um Jugendlichen mit Migrationshintergrund bei der Berufsausbildung die gleichen Chancen einzuräumen wie anderen Jugendlichen. Eine Ausbildung für junge Migranten müsse "selbstverständlich" werden, denn zu oft scheitere deren Bewerbung immer noch an ihrem Namen oder Äußeren, sagte Merkel am Montag in ihrer Rede auf dem Integrationsgipfel im Berliner Kanzleramt.

