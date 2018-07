Jerusalem (AFP) Der Nazi-Kriegsverbrecher Alois Brunner ist neuen Angaben zufolge wahrscheinlich schon seit Jahren tot. Es sei "fast sicher", dass der frühere Mitarbeiter von Adolf Eichmann nicht mehr am Leben sei, sagte der Leiter des Simon-Wiesenthal-Zentrums in Jerusalem, Efraim Zuroff, am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Nach Angaben eines früheren deutschen Geheimdienstmitarbeiters sei der 1912 geborene Brunner vor vier Jahren in der syrischen Hauptstadt Damaskus gestorben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.