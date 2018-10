Berlin (AFP) Regierung, Gewerkschaften und Wirtschaft wollen sich stärker für die Ausbildung junger Menschen mit Migrationshintergrund einsetzen. "Es gibt noch Diskriminierung, aber auch sehr viele gute Beispiele", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel nach dem Integrationsgipfel am Montag in Berlin. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) kündigte ein Programm zur "assistierten Ausbildung" an. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) verwies darauf, dass der Fachkräftemangel nur mit den Migranten bewältigt werden könne.

