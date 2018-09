Paris (AFP) Frankreichs Ex-Staatschef Nicolas Sarkozy reist offenbar kommende Woche nach Deutschland: Der konservative Politiker, der am Samstag zum Vorsitzenden seiner Partei UMP gewählt worden war, werde am CDU-Parteitag in Köln teilnehmen, verlautete am Montag aus seinem Umfeld. CDU und UMP sind Schwesterparteien, in seiner Zeit als französischer Präsident (2007 bis 2012) arbeitete Sarkozy zudem im Kampf gegen die Eurokrise eng mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zusammen. Der CDU-Parteitag findet am Dienstag und Mittwoch kommender Woche in Köln statt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.