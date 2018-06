Lima (AFP) Sie haben ein großes Ziel vor Augen und eine Menge Arbeit vor sich: Nach dem Debakel vor fünf Jahren in Kopenhagen sind am Montag Vertreter aus mehr als 190 Staaten in der peruanischen Hauptstadt Lima zusammengekommen, um endlich den Entwurf eines umfassendes Klimaschutzabkommens auszuarbeiten. UN-Klimasekretärin Christiana Figueres rief die Teilnehmer zum Auftakt auf, in Lima mit ehrgeizigen Beschlüssen "Geschichte zu schreiben".

