Missoula (AFP) Im US-Bundesstaat Montana hat am Montag der Prozess um den Tod des Hamburger Austauschschülers Diren Dede begonnen. Vor dem Bezirksgericht von Missoula muss sich der Hausbesitzer Markus K. verantworten, der den 17-Jährigen Ende April in seiner Garage erschoss. Die Anklage lautet auf vorsätzliche Tötung, darauf stehen mindestens zehn Jahre Haft. Die Verteidigung will auf Notwehr plädieren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.