Düsseldorf (AFP) Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) hat die Entscheidung von Eon begrüßt, sich von der Konzernsparte der konventionellen Energieerzeugung zu trennen. "Mit seiner Entscheidung stellt sich Eon konsequent auf und zieht als erstes Unternehmen die Konsequenz aus einer sich völlig gewandelten Welt der Energieversorgung. Das schafft durchaus neue Chancen", sagte Gabriel der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Dienstagsausgabe). Eon hatte am Sonntagabend bekannt gegeben, sein ehemaliges Kerngeschäft, die konventionelle Erzeugung von Energie durch Gas, Kohle und Atom, in eine neue Gesellschaft zu überführen. Der Schwerpunkt des Konzerns soll künftig auf erneuerbaren Energien, Energienetzen und Kundenlösungen liegen.

