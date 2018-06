Berlin (AFP) Die Zahl der für wissenschaftliche Versuche verwendeten Wirbeltiere ist im vergangenen Jahr leicht gesunken. Wie das Bundeslandwirtschaftsministerium am Montag in Berlin mitteilte, reduzierte sie sich im Vergleich zu 2013 um 2,7 Prozent auf exakt 2.997.152. Die Erfassung war unabhängig von der Schwere des Eingriffs an den Tieren - die Bandbreite reichte von Blutentnahmen bis hin zu Operationen und Medikamententests. Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) sprach angesichts der neuen Zahlen von einer "Trendwende", die "in die richtige Richtung" weise.

