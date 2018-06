Berlin (dpa) - Paris, New York und Rom: Drei Schauplätze und drei Schicksale, die auf den ersten Blick nichts miteinander gemein haben. "Dritte Person" des Oscar-Preisträgers Paul Haggis ("L.A. Crash") ist ein Drama, in dessen Mittelpunkt ein Schriftsteller und sein Roman stehen.

Michael hat sich in ein Pariser Hotel zurückgezogen, um an seinem jüngsten Buch zu arbeiten. Doch während er an seiner Geschichte schreibt, passieren zeitgleich mehrere Dramen.

Für den Film konnte Haggis eine hochkarätige Besetzung finden, darunter Liam Neeson als erfolgreicher Autor ("Schindlers Liste"), Mila Kunis ("Black Swan") und Adrien Brody ("Der Pianist").

(Dritte Person, Belgien, Deutschland, Großbritannien, USA 2013, 137 Min., FSK ab 12, von Paul Haggis, mit Liam Neeson, Olivia Wilde, Mila Kunis)

Dritte Person