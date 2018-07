London (AFP) Vor der Parlamentswahl im kommenden Frühjahr hat die britische Regierung ein Straßeninvestitionsprogramm im Wert von 15 Milliarden Pfund (19 Milliarden Euro) über fünf Jahre angekündigt. Der konservative Verkehrsminister Patrick McLoughlin sprach am Montag in London vom "größten, kühnsten und weitreichendsten Straßenprogramm in Jahrzehnten". Dieses werde das Straßennetz "dramatisch verbessern" und Großbritanniens "wirtschaftliches Potenzial entfesseln". Zu den Plänen gehört unter anderem der Bau eines Tunnels in der Nähe der prähistorischen Sehenswürdigkeit Stonehenge im Südwesten Englands.

