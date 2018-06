Raipur (AFP) Maoistische Rebellen haben in Indien 13 Polizisten getötet und zwölf weitere verletzt. Die Mitglieder der paramilitärischen Polizeieinheit gerieten in einem Waldgebiet des zentralen Bundesstaats Chhattisgarh in einen Hinterhalt der linken Guerillagruppe, wie der Kommandeur der Anti-Guerilla-Operation in dem Bundesstaat, Rajinder Kumar Vij, am Montag mitteilte. Der örtliche Einsatzleiter Zulfikar Hasan sagte, die Maoisten hätten Dorfbewohner als menschliche Schutzschilde eingesetzt, weshalb seine Männer nicht einfach hätten zurückschießen können.

