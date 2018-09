Istanbul (dpa) - Russlands Präsident Wladimir Putin reist heute in die Türkei. Bei einem Treffen mit seinem türkischen Kollegen Recep Tayyip Erdogan soll es nach Kreml-Angaben unter anderem um russische Gaslieferungen an die Türkei gehen. Putin hatte im Gespräch mit türkischen Medien auch gesagt, er wolle angesichts der Sanktionen des Westens den Handel mit der Türkei pro Jahr verdreifachen. Laut Kreml ist ein weiteres Thema die Situation in Syrien und der internationale Kampf gegen die Terrororganisation IS. Russland ist ein Verbündeter des syrischen Regimes, die Türkei unterstützt dagegen die Opposition.

