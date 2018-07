Tokio (AFP) In einem Elektronikmarkt in Tokio steht seit Montag der erste Roboter, der für den Schweizer Lebensmittelriesen Nestlé Kaffeemaschinen verkaufen soll. "Pepper" trug zu diesem Anlass eine schwarze Butler-Weste und eine schwarze Fliege. Ihm sollen 999 seiner Artgenossen in großen Supermärkten und anderen Geschäften folgen.

