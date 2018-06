Offenbach (dpa) - Die bei einer Attacke vor einem Offenbacher Schnellrestaurant tödlich verletzte Tugce A. soll übermorgen auf dem Friedhof von Bad Soden-Salmünster in Hessen beigesetzt werden. Das bestätigte die Stadtverwaltung. Eine genaue Uhrzeit ist noch nicht bekannt. Medienberichten zufolge soll die junge Frau vor der Beisetzung in einer Moschee im benachbarten Wächtersbach aufgebahrt werden. Die Studentin war Mitte November bei einem Streit zu Boden geschlagen worden und ins Koma gefallen. Am vergangenen Mittwoch erlag sie ihren schweren Verletzungen.

