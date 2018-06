Paris (dpa) - Fünf deutsche Städte hoffen auf die Aufnahme in das Unesco-Netzwerk "Creative Cities". Die UN-Kulturorganisation gibt die Entscheidung heute in Paris bekannt. Hannover und Mannheim wollen "Stadt der Musik" werden, Heidelberg kämpft um den Titel "Stadt der Literatur", Weimar hat sich als "Stadt der Medienkunst" beworben, und Essen hofft, "Stadt des Designs" zu werden. Das Unesco-Programm "Creative Cities" gibt es seit 2004. Es vernetzt Städte, die den kreativen Austausch in Kunst und Kultur suchen. Bisher sind weltweit 41 Städte dabei, aus Deutschland nur Berlin als "Stadt des Designs".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.