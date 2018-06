Kano (AFP) Mutmaßliche Kämpfer der radikalislamischen Gruppe Boko Haram haben nach Angaben von Augenzeugen am Montag einen Angriff auf die nordnigerianische Stadt Damaturu verübt. In der Stadt seien Explosionen und Gefechtslärm zu hören, berichteten Einwohner der Nachrichtenagentur AFP. Ziel der Attacke seien Einrichtungen der Sicherheitskräfte gewesen. Ein Einwohner sagte, viele Menschen seien aus ihren Häusern in den Busch geflohen. Ein anderer sprach von "Chaos" in der Stadt.

