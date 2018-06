Maiduguri (AFP) Fast genau eine Woche nach dem verheerenden Doppelanschlag mit 45 Toten im nigerianischen Maiduguri sind an gleicher Stelle erneut zwei Bomben explodiert. Augenzeugen zufolge sprengte sich am Montag eine Selbstmordattentäterin auf dem Markt der nordöstlich gelegenen Großstadt in die Luft. Nachdem sich mehrere Menschen am Tatort versammelt hätten, sei dort dann eine zweite Bombe explodiert. Die Augenzeugen berichteten von mehreren Toten.

