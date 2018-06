Köln (SID) - Die deutschen Volleyballer nehmen im kommenden Jahr nicht an der World League teil und gehen stattdessen bei den European Olympic Games in Baku/Aserbaidschan (12. bis 28. Juni) an den Start. Dies teilte der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) am Montag mit.

Hintergrund der Entscheidung ist, dass die World League erstmals keine Relevanz für die Olympia-Qualifikation besitzt. Das europäische Ranking ist entscheidend, darum setzt Bundestrainer Vital Heynen mit dem WM-Dritten einen anderen Schwerpunkt.

Die Teilnahme am Turnier in Baku wird mit Punkten für die europäische Rangliste belohnt, diese ist relevant für die europäische Olympia-Qualifikation im Januar 2016 und damit für den Weg zu den Sommerspielen wenige Monate später in Rio de Janeiro.

Zudem berichtet Sport1 aus Baku und fällt als TV-Sender für die World League aus. Live-Übertragungen von der World League sind für die gastgebenden Verbände bei Heimspielen verpflichtend.