Frankfurt/Main (dpa) - Mit einem neuen Streik bringen die Piloten der Lufthansa heute und morgen die Reisepläne zahlreicher Passagiere durcheinander. Die Fluglinie hat hunderte Flüge gestrichen. Der Arbeitskampf der Pilotengewerkschaft Cockpit soll am Mittag auf Flügen der Kurz- und Mittelstrecke beginnen. Morgen wird der Ausstand bis Mitternacht auch auf Langstrecken ausgeweitet. Flüge der Lufthansa-Tochter Germanwings seien von dem Streik nicht betroffen. Am Mittwoch will die Lufthansa wieder den normalen Flugplan einhalten.

