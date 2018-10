Ankara (AFP) Russland kann die geplante Erdgas-Pipeline South Stream nach eigenen Angaben derzeit nicht verwirklichen und macht die bulgarische Regierung dafür verantwortlich. Bulgarien blockiere die Bauarbeiten am Meeresgrund, weshalb das Projekt "unter den jetzigen Bedingungen" nicht weiterverfolgt werden könne, sagte der russische Präsident Wladimir Putin am Montagabend bei einem Besuch in Ankara. Die notwendige Erlaubnis aus Sofia liege immer noch nicht vor. Zugleich kündigte Putin an, die Gasexporte in die Türkei um drei Milliarden Kubikmeter aufzustocken und den Preis um sechs Prozent zu senken.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.