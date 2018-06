Washington (AFP) Eine Woche nach dem umstrittenen Verzicht auf eine Anklage wegen der tödlichen Polizeischüsse auf einen schwarzen Teenager in Ferguson hat US-Präsident Barack Obama eine Reihe von Treffen anberaumt. Obama wollte am Montag in Washington mit Bürgerrechtsaktivisten, Lokalpolitikern, Kirchenführern und Polizeivertretern über die Folgen des Falls diskutieren.

