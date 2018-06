Los Angeles (AFP) Oscar-Preisträger Christoph Waltz ist mit einem Stern auf dem legendären Walk of Fame in Hollywood ausgezeichnet worden. Der gebürtige Wiener sagte bei der Zeremonie am Montag, er hätte sich die Ehrung nicht in seinen "wildesten Träumen" ausmalen können. "Mein Herz klopft nicht nur ein bisschen vor Stolz, es platzt", erklärte er. Die Laudatio auf Waltz hielt der US-Kultregisseur Quentin Tarantino, der den Schauspieler als seinen "Lieblingsösterreicher" und "meisterhaften Mimen" bezeichnete.

