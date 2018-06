Sydney (AFP) Australiens Premierminister Tony Abbott will zu Weihnachten auch weiter an gendertypischen Geschenken für Kinder festhalten. "Lasst Jungs Jungs sein und Mädchen Mädchen", sagte der konservative Politiker dem Fernsehsender Channel Nine am Dienstag. Mit Blick auf eine Kampagne, die sich für die Durchbrechung geschlechtsspezifischer Stereotypen einsetzt, sagte Abbott, er halte "nichts von dieser Art politischer Korrektheit". In jedem Fall sollten Eltern tun, was sie für das Beste für ihre Kinder hielten, sagte der Vater dreier erwachsener Töchter.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.