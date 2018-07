São Paulo (AFP) Der in ein Krankenhaus in São Paulo eingelieferte brasilianische Fußballstar Pelé ist auf dem Weg der Besserung. Der 74-Jährige werde nicht mehr intensivmedizinisch behandelt und könne schon wieder laufen, teilte die Albert-Einstein-Klinik in São Paulo am Dienstag mit. Es gebe keine Komplikationen mehr, dennoch befinde er sich weiterhin in einem Spezialzimmer und erhalte intravenös Antibiotika. Die Nierenfunktion werde weiter streng überwacht. Laut der Internetseite "Globo Esporte" soll Pelé bereits nach einer Gitarre gefragt haben, um sich die Zeit zu vertreiben.

