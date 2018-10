Hongkong (AFP) In Hongkong haben die Gründer der Demokratiebewegung ihren Rückzug verkündet und ihre Anhänger zur Beendigung der wochenlangen Proteste in der chinesischen Sonderverwaltungszone aufgerufen. Sie würden sich auf ihre "Kapitulation" vorbereiten, erklärte Benny Tai von der prodemokratischen Occupy-Central-Bewegung am Dienstag. Am Mittwoch werde er sich mit den beiden anderen Mitbegründern der Bewegung der Polizei stellen. Er rief zudem die Studenten auf, ihre Proteste zu beenden und stattdessen, "tiefe Wurzeln" in der Gesellschaft zu schlagen und ihre Bewegung zu verwandeln.

