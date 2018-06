Berlin (AFP) Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hat sich gemeinsam mit dem neuen EU-Kommissar Dimitris Avramopoulos für ein europäisches Fluggastdatensystem zur Erfassung sogenannter ausländischer Kämpfer ausgesprochen. So sollen Fluggesellschaften ihre Passagierdaten den Strafverfolgungsbehörden zur Verfügung stellen, um in Europa reisende "ausländische Kämpfer" auf dem Weg in Krisengebiete wie Syrien oder den Irak zu identifizieren, wie de Maizière und der aus Griechenland stammende Kommissar für Migration, Inneres und Bürgerschaft am Dienstag in Berlin mitteilten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.