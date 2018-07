Berlin (AFP) EU-Kommissar Dimitris Avramopoulos hat die Mitgliedstaaten zur Achtung ihrer Verpflichtungen im Rahmen des gemeinsamen europäischen Asylsystems aufgefordert. Dieses funktioniere nur, wenn alle Staaten sich an der flächendeckenden Registrierung von Migranten sowie deren ausgeglichener Verteilung innerhalb Europas beteiligten, sagte der Kommissar für Migration, Inneres und Bürgerschaft bei einem Treffen mit Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) am Dienstag in Berlin. Auch de Maizière sagte, die Verteilung der Flüchtlinge innerhalb der EU entspreche "nicht der Rechtslage und nicht der europäischen Solidarität".

