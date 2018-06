Istanbul (AFP) Junge Türken können sich nach den Worten von Ministerpräsident Ahmet Davutoglu vom kommenden Jahr an vom obligatorischen Wehrdienst freikaufen. Die Regelung gelte für Wehrpflichtige in einem Alter von mindestens 27 Jahren, sagte Davutoglu am Dienstag laut der Nachrichtenagentur Anadolu. Die Wehrpflicht in der Türkei gilt für alle Männer bis zu einem Alter von 41 Jahren. Ein Recht auf Wehrdienstverweigerung oder die Möglichkeit eines Ersatzdienstes gibt es nicht.

