Missoula (AFP) Die Jury im Prozess um die tödlichen Schüsse auf den Hamburger Austauschschüler Diren Dede im US-Bundesstaat Montana steht. Acht Frauen und vier Männer sollen darüber richten, ob der 30-jährige Markus K. vorsätzlich oder aus Notwehr handelte, als er den 17-jährigen Diren im April in seiner Garage in der Universitätsstadt Missoula erschoss. Bezirksrichter Ed McLean bestellte die zwölf Geschworenen am Dienstag. Ihr Urteil muss einstimmig fallen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.