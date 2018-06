Erfurt (AFP) Die noch amtierende Thüringer Regierungschefin Christine Lieberknecht (CDU) wird bei der für Freitag geplanten Wahl eines neuen Ministerpräsidenten nicht gegen den Linken-Politiker Bodo Ramelow antreten. Das teilte die Thüringer CDU am Dienstag in Erfurt mit. Die Union hatte vergangene Woche beschlossen, einen Gegenkandidaten aufzustellen. Am Dienstagabend soll entschieden werden, wer gegen Ramelow ins Rennen geht. Dieser will in Thüringen künftig eine rot-rot-grüne Regierung anführen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.