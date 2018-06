Berlin (AFP) Der Deutsche Behindertenrat (DBR) hat eine höhere Ausgleichsabgabe für Unternehmen gefordert, die die gesetzlichen Vorgaben zur Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen nicht erfüllen. Es sei "überfällig", die Abgabe deutlich zu erhöhen, erklärte DBR-Sprecher Adolf Bauer am Dienstag in Berlin. Dies solle zielgerichtet für die 37.000 Unternehmen geschehen, die ungeachtet ihrer Pflicht keinen einzigen behinderten Menschen beschäftigten. Der DBR legte vor dem Hintergrund des Welttags der Menschen mit Behinderungen am Mittwoch einen Forderungskatalog vor.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.